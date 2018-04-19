Ландшафтный дизайн и благоустройство

Дипломированный специалист по ландшафтному проектированию и благоустройству. Подбираю виды растений, исходя из условий произрастания, сезонности цветения, а также уход за насаждениями.

А это мое хобби, которое также может вам пригодиться!

Помогу исправить орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические ошибки.

Работаю с контентом для сайтов, интернет-каталогами, чтобы Ваши клиенты не сомневались, что имеют дело с серьезной компанией! Язык - русский.