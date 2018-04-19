Ландшафтный дизайн и благоустройство
Дипломированный специалист по ландшафтному проектированию и благоустройству. Подбираю виды растений, исходя из условий произрастания, сезонности цветения, а также уход за насаждениями.
А это мое хобби, которое также может вам пригодиться!
Помогу исправить орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические ошибки.
Работаю с контентом для сайтов, интернет-каталогами, чтобы Ваши клиенты не сомневались, что имеют дело с серьезной компанией! Язык - русский.
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Портфолио
- Парк активного отдыха251 просмотр
- Участок 30 соток259 просмотров
- Участок 15 соток265 просмотров