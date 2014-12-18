Переводчик с английского языка/контент-менеджер/копирайтер/рерайтер
Высшее филологическое образование.
Отличные знания русского языка.
Английский язык fluent.
Опыт работы в программе Photoshop.
Быстро, грамотно, качественно, ответственно.
Направления:
перевод англ/рус, рус/англ,
копирайтинг,
рерайтинг,
наполнение сайтов информацией,
обработка фотографий.
Примеры работ:
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#484
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3512
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3957
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4332