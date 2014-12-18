Eleni2503

Елена Eleni2503

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик с английского языка/контент-менеджер/копирайтер/рерайтер

Высшее филологическое образование.

Отличные знания русского языка.

Английский язык fluent.

Опыт работы в программе Photoshop.

Быстро, грамотно, качественно, ответственно.

Направления:

перевод англ/рус, рус/англ,

копирайтинг,

рерайтинг,

наполнение сайтов информацией,

обработка фотографий.

Примеры работ:

http://muranogallery.ru

http://www.ankor-ik.com.ua

Photoshop
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#484
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3512
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3957
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4332