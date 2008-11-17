САВЧЕНКО
Елена
Владимировна
моб.: 80938123224
еmail: [email protected]
icq: 364912946
ОБРАЗОВАНИЕ
2002: Харьковский гуманитарный институт «Народная Украинская Академия»
факультет: Референт-переводчик
диплом специалиста: переводчик со знанием французского и английского языков
сентябрь 2001-январь 2002 : Лилльский Католический Университет, филологический
факультет, Франция
2001: Харьковский гуманитарный институт «Народная Украинская Академия»
факультет: Референт-переводчик
диплом бакалавра филологии
ПЕРЕВОДЫ
перевод для издательства «Фолио»:
• Луи-Фердинанд Селин «Феерия для другого раза», художественный перевод;
• учебник по истории Восточной Европы XX века;
• философский очерк по эзотерике;
перевод для издательства "Книжный Клуб":
• Жеральд Месадье "Гнев Нефертити", художественный перевод.
переводы различных тематик для бюро переводов «Уника» г. Киев, «Exclusive Translations», г. Харьков:
работа с французскими журналистами над документальным фильмом о женщинах-ветеранах Второй Мировой войны, г. Харьков - устные и письменные переводы
декабрь 2002: переводчик с/на французского языка на Международной Гражданской
Ассамблее, г. Лилль, Франция
Тематика переводов:
• технический
• экономический
• политический
Направления перевода:
• Французский-русский
• Русский-французский
• Английский-русский
• Английский-французский
ЯЗЫКИ
- французский (свободно) - испанский (базовый)
- английский (хороший) - украинский (свободно)
ОПЫТ РАБОТЫ
настоящее место работы: компания «Миллениум Райз», переводчик, маркетолог
обязанности:
• переводы: французский, английский языки
• интернет-маркетинг
• продвижение сайта в интернете (использование поисковых систем афилиированных партнеров блогов рассылок контекстной и баннерной рекламы)
сентябрь 2006-март 2007: Французско-Украинское предприятие «Certtone SARL», менеджер
отдела ВЭД
обязанности:
• организация закупок расходных материалов, работа с
• французскими поставщиками
• подготовка соответствующей документации
• контроль и сопровождение поставок
ноябрь 2004-август2006: UBC Group (Ukrainian Beer Company), менеджер отдела ВЭД
обязанности:
• маркетинговое исследование рынков Франции, Бельгии, Морокко
• поиск клиентов
• прямые и телефонные переговоры
• контроль и сопровождение поставок
• продвижение продукции на рынках Франции, Бельгии, Морокко
январь 2002-сентябрь 2004: Харьковский гуманитарный институт «Народная Украинская
Академия»: преподаватель французского языка; методист
кафедры романской филологии и перевода
КОМПЬЮТЕР
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