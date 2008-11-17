САВЧЕНКО

Елена

Владимировна

моб.: 80938123224

еmail: [email protected]

icq: 364912946

ОБРАЗОВАНИЕ

2002: Харьковский гуманитарный институт «Народная Украинская Академия»

факультет: Референт-переводчик

диплом специалиста: переводчик со знанием французского и английского языков

сентябрь 2001-январь 2002 : Лилльский Католический Университет, филологический

факультет, Франция

2001: Харьковский гуманитарный институт «Народная Украинская Академия»

факультет: Референт-переводчик

диплом бакалавра филологии

ПЕРЕВОДЫ

перевод для издательства «Фолио»:

• Луи-Фердинанд Селин «Феерия для другого раза», художественный перевод;

• учебник по истории Восточной Европы XX века;

• философский очерк по эзотерике;

перевод для издательства "Книжный Клуб":

• Жеральд Месадье "Гнев Нефертити", художественный перевод.

переводы различных тематик для бюро переводов «Уника» г. Киев, «Exclusive Translations», г. Харьков:

работа с французскими журналистами над документальным фильмом о женщинах-ветеранах Второй Мировой войны, г. Харьков - устные и письменные переводы

декабрь 2002: переводчик с/на французского языка на Международной Гражданской

Ассамблее, г. Лилль, Франция

Тематика переводов:

• технический

• экономический

• политический

Направления перевода:

• Французский-русский

• Русский-французский

• Английский-русский

• Английский-французский

ЯЗЫКИ

- французский (свободно) - испанский (базовый)

- английский (хороший) - украинский (свободно)

ОПЫТ РАБОТЫ

настоящее место работы: компания «Миллениум Райз», переводчик, маркетолог

обязанности:

• переводы: французский, английский языки

• интернет-маркетинг

• продвижение сайта в интернете (использование поисковых систем афилиированных партнеров блогов рассылок контекстной и баннерной рекламы)

сентябрь 2006-март 2007: Французско-Украинское предприятие «Certtone SARL», менеджер

отдела ВЭД

обязанности:

• организация закупок расходных материалов, работа с

• французскими поставщиками

• подготовка соответствующей документации

• контроль и сопровождение поставок

ноябрь 2004-август2006: UBC Group (Ukrainian Beer Company), менеджер отдела ВЭД

обязанности:

• маркетинговое исследование рынков Франции, Бельгии, Морокко

• поиск клиентов

• прямые и телефонные переговоры

• контроль и сопровождение поставок

• продвижение продукции на рынках Франции, Бельгии, Морокко

январь 2002-сентябрь 2004: Харьковский гуманитарный институт «Народная Украинская

Академия»: преподаватель французского языка; методист

кафедры романской филологии и перевода

КОМПЬЮТЕР

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