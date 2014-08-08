Elenochka___

Возьму работы связанные с копирайтингом,реклама,маркетинг.

Опыт работы в сфере рекламы и маркетинга более 2 лет. Места работы: глянцевый журнал,рекламное агентство,автосалон. Личные качества:внимательность,коммуникабельность,умение быстро реагировать в неординарной ситуации,умение самостоятельно принимать важные решения,понимание,умение слушать и слышать. Опыт работы с серьезной документацией,в подчинении 3 человека,работа с клиентами,обработка рекламных материалов,интернет реклама,адаптация полиграфических материалов,знание ПК на уровне активного пользователя, знание программ 1С,Adobe Photoshop, Microsoft Office,Corel Draw, АльфаАвто.