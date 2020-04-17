Качество, скорость, креатив!
Пройдены курсы по копирайту, в основном занимаюсь текстами (рерайты, SMM, статьи, ведение Инстаграмм и написания постов для него). Часто пишу в сценарии для YouTube каналов. Опыт работы на Фриланс сервисах - 1 год.
Мои преимущества:
Я студентка из Риги, Латвии (Европа), очень разносторонняя и креативная личность.
Знаю несколько языков: Английский (уровень С1 - свободный), Русский (родной), Латышский (родной).
Работу выполняю качественно, ответственно и быстро. Беру во внимание все пожелания заказчика и стараюсь полностью удовлетворить его желания.
Буду рада работать с вами!
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