Качество, скорость, креатив!

Пройдены курсы по копирайту, в основном занимаюсь текстами (рерайты, SMM, статьи, ведение Инстаграмм и написания постов для него). Часто пишу в сценарии для YouTube каналов. Опыт работы на Фриланс сервисах - 1 год.

Мои преимущества:

Я студентка из Риги, Латвии (Европа), очень разносторонняя и креативная личность.

Знаю несколько языков: Английский (уровень С1 - свободный), Русский (родной), Латышский (родной).

Работу выполняю качественно, ответственно и быстро. Беру во внимание все пожелания заказчика и стараюсь полностью удовлетворить его желания.

Буду рада работать с вами!