Создаю, озвучиваю видеоролики и продвигаю на YouTube
Образование:
Актриса, с опытом работать на радио, телевидении, и в театре.
Основная деятельность:
Режиссёрская и педагогическая, интернет-тренер.
Дополнительно:
Создаю и озвучиваю видеоролики. Веду несколько каналов YouTude
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Елены взялась делать ролик, Предложила несколько интересных идей по ходу работы, Реализовала простой и понятный видео ряд, отражающий суть текста. Спасибо за работу, Елена! Работаем над следующим роликом.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Отзывается быстро, если написал, что заказ несрочный, то не подгоняет. Замечания пишет понятно, рассматривает и принимает творческие предложения. Оплачивает по договорённости и предоставляет возможность оптовых заказов.
Видеомонтаж
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#136
Озвучивание
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#691