Eleti

Елена Eleti

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Создаю, озвучиваю видеоролики и продвигаю на YouTube

Образование:

Актриса, с опытом работать на радио, телевидении, и в театре.

Основная деятельность:

Режиссёрская и педагогическая, интернет-тренер.

Дополнительно:

Создаю и озвучиваю видеоролики. Веду несколько каналов YouTude

Портфолио

Отзывы заказчиков

serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Смонтировать ролик
Елены взялась делать ролик, Предложила несколько интересных идей по ходу работы, Реализовала простой и понятный видео ряд, отражающий суть текста. Спасибо за работу, Елена! Работаем над следующим роликом.
Отличный заказчик! Отзывается быстро, если написал, что заказ несрочный, то не подгоняет. Замечания пишет понятно, рассматривает и принимает творческие предложения. Оплачивает по договорённости и предоставляет возможность оптовых заказов.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#136
Озвучивание
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#691