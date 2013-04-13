Переводы (английский, французский, немецкий языки), работа с текстом

Предлагаю письменные (с английского, французского, немецкого языка и на них же) и устные (с английского, французского и обратно) переводы, редактирование текстов, корректура, набор текстов.

Художественный и технический переводы. Деловая переписка, перевод документов.

Написание рекламных, презентационных, учебных и др. видов текста (копирайтинг),

резюмирование (переработка) текста (рерайтинг).

Образование:

ГК МИД РФ (Москва), документационное обеспечение управления и архивоведение на русском и английском языках (http://www.college-mid.ru/)

РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), факультет иностранных языков (http://www.herzen.spb.ru/)

Certificate 'English for Office Skills' (8960, Level 1), http://www.cityandguilds.com/Courses-and-Qualifications/international-english/business-english/8960-english-for-office-skills

Высшая школа перевода ISTI (Брюссель), стажировка (http://www.isti.eu/)

Опыт работы:

ООО "Алтиус Софт" (2006 - 2008), менеджер по работе с клиентами, позднее - руководитель секретариата (http://altius.ru/)

ООО "НПО ГМП" (2008) - личный ассистент-переводчик руководителя (PA), http://www.npo-gmp.ru/

elf-english.ru - преподаватель по английскому и французскому языкам (2008 - 2012)

Написание докладов, рефератов (в т.ч. на иностранных языках), перевод документации, рекламных материалов, контентов сайта.