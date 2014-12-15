Здравствуйте!
Работаю hr и рерайтером на протяжении года, набираюсь знаний и опыта. Интересны самые различные предложения, т.к. быстро обучаюсь всему.
Получаю высшее образование на вечернем отделении по курсу менеджмент в РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет) и днем работаю полный день( желательно на постоянных условиях).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
- Windows (7,8), MS Office, Internet, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Reader и другие программы — опытный пользователь
- базовые знания SEO
- высокое владение ПК в целом
- имеется опыт написания текстов (рерайт, копирайт, переводы с английского)
- знаю, как правильно писать статьи, оформлять контент
- умею быстро находить необходимую информацию
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
- ответственность
- пунктуальность
- грамотность
- исполнительность
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
- английский — базовые знания,разговорный
- русский — родной
Мои контакты:e-mail: [email protected]
тел: +7 (910) 479-20-80