HR, рерайтер, online-консультант

Здравствуйте!

Работаю hr и рерайтером на протяжении года, набираюсь знаний и опыта. Интересны самые различные предложения, т.к. быстро обучаюсь всему.

Получаю высшее образование на вечернем отделении по курсу менеджмент в РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет) и днем работаю полный день( желательно на постоянных условиях).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

- Windows (7,8), MS Office, Internet, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Reader и другие программы — опытный пользователь

- базовые знания SEO

- высокое владение ПК в целом

- имеется опыт написания текстов (рерайт, копирайт, переводы с английского)

- знаю, как правильно писать статьи, оформлять контент

- умею быстро находить необходимую информацию

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- ответственность

- пунктуальность

- грамотность

- исполнительность

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

- английский — базовые знания,разговорный

- русский — родной

Мои контакты:e-mail: [email protected]

тел: +7 (910) 479-20-80