Elia199

Эльвира Elia199

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сделаю для вас классные видеоролики для бизнеса. Учитываю ваши пожелания.

Сделаю для вас уникальный видеоролик: 

- Бизнес видеоролики (заставки, слайд-шоу, трейлер, презентации) 

- Видеоролик для STORIES и ленты в Инстаграм 

___________________________________ 

Если нет сценария, даю идею, креатив. 

Если нет материала, подберу материал. 

___________________________________ 

Вас ролик включает: 

- Видеоролик 30 секунд (.mp4 файл) 

- Музыка 

- Full HD (1080) 

- Контент 

- Креатив 

- Ваши пожелания 

- Поправки (при необходимости) 