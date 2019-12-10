Сделаю для вас классные видеоролики для бизнеса. Учитываю ваши пожелания.

Сделаю для вас уникальный видеоролик:

- Бизнес видеоролики (заставки, слайд-шоу, трейлер, презентации)

- Видеоролик для STORIES и ленты в Инстаграм

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Если нет сценария, даю идею, креатив.

Если нет материала, подберу материал.

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Вас ролик включает:

- Видеоролик 30 секунд (.mp4 файл)

- Музыка

- Full HD (1080)

- Контент

- Креатив

- Ваши пожелания

- Поправки (при необходимости)