Сделаю для вас классные видеоролики для бизнеса. Учитываю ваши пожелания.
Сделаю для вас уникальный видеоролик:
- Бизнес видеоролики (заставки, слайд-шоу, трейлер, презентации)
- Видеоролик для STORIES и ленты в Инстаграм
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Если нет сценария, даю идею, креатив.
Если нет материала, подберу материал.
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Вас ролик включает:
- Видеоролик 30 секунд (.mp4 файл)
- Музыка
- Full HD (1080)
- Контент
- Креатив
- Ваши пожелания
- Поправки (при необходимости)
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