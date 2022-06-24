Транскрибатор и рерайтер
Доброго времени суток!
Новичок с большим потенциалом, целеустремленностью и желанием выполнить работу на самом высшем уровне. Имеется немалый опыт работы в Word, Excel и PowerPoint. Склонна к писательству, созданиям сценариев и работе с текстами. Буду рада воплотить все ваши предложения в жизнь.
Возможные услуги:
- набор текста
-рерайтинг
-транскрибация
Заказы будут выполнены грамотно и в срок.
Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.
Я против войны в Украине!