Доработка модулей и страниц
- Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Сайт услуг на вордпресс. Нужно сделать цены в таблице кликабельные с переходом на форму бронирования. И далее заполнение формы заказа в 2 шага и отправка подтверждения на почту. У кого есть в этом опыт пишите пришлю ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно создать сайт для бронирования услуг. С админкой и возможностью добавлять (копировать) новые страницы. Есть понимание как это должно быть, есть примеры сайтов, но пока нет четкого видения. Если у вас есть предложения или есть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день. Есть существующая форма заказа, необходимо переверстать ее таким образом, чтобы поля были более интуитивно понятными для пользователя. Возможно, разбить на шаги, чтобы следующий шаг не отображался, пока не завершены действия на предыдущем. Ваше ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть компания в google ads. Нужно настроить КМС с учетом предложенных сегментов. Повторюсь, нужен именно опытный специалист знающий все тонкости в настройке КМС.Контекстная реклама10 заявокЗакрыт5 лет назад