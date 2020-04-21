Eliis

Светлана Eliis

 
48 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$950
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dzendigital
Дмитрий 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$600
10 баллов
2 года назад
Создание сайта на Laravel
Спасибо за отзыв!
Всё на высшем уровне оперативность, качество, коммуникация. Благодарю Дмитрия за прекрасно выполненный заказ. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
alekswebnet
Александр 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн и верстка формы бронирования
Хороший заказчик! Понравилось работать, рекомендую!
Все выполнено, в срок. Отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв