Видеомонтаж

Здравствуйте, меня зовут Елизавета.

Занимаюсь видеомонтажом в "Sony Vegas Pro 17".

Работа с Видео:

- Монтаж: резка, склейка

- Добавление переходов, видеоэффектов

- Наложение музыки

- Влоги, блоги, свадьбы, концерты.

- Цветокоррекция

Сделаю все быстро и качественно.

Нужно для заказа:

Четкое описание того, что вы хотите видеть. Далее идут необязательные, но желательные пункты. В случае чего, могу полностью с нуля составить все нижеприведенные пункты для вас.

Длительность видео

Качество(4k, 2k, fullhd, HD)

Все исходные видео, фото и аудио материалы

Техническое задание или же сценарий

Пожелания и похожие примеры

Если у вас нет технического задания, то подробно опишите пожелания по обработке и монтажу видео. Для обрезки видео и вырезки неудачных кадров указывайте точное время.