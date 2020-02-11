Здравствуйте, меня зовут Елизавета.
Занимаюсь видеомонтажом в "Sony Vegas Pro 17".
Работа с Видео:
- Монтаж: резка, склейка
- Добавление переходов, видеоэффектов
- Наложение музыки
- Влоги, блоги, свадьбы, концерты.
- Цветокоррекция
Сделаю все быстро и качественно.
Нужно для заказа:
Четкое описание того, что вы хотите видеть. Далее идут необязательные, но желательные пункты. В случае чего, могу полностью с нуля составить все нижеприведенные пункты для вас.
Длительность видео
Качество(4k, 2k, fullhd, HD)
Все исходные видео, фото и аудио материалы
Техническое задание или же сценарий
Пожелания и похожие примеры
Если у вас нет технического задания, то подробно опишите пожелания по обработке и монтажу видео. Для обрезки видео и вырезки неудачных кадров указывайте точное время.