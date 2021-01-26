Elina113399

Журналистика на русском языке.

С 2000 года в журналистике. Медаль Анны Ахматовой за вклад в русскую литературу 2019 года за сборник стихов «Подглядывая за людьми». За последние 5 лет работала на радио «Gorod NY» и «Rusaradio» в Нью Йорке( ежедневный утренний эфир, подбор материала для новостей, PR). Так же, принимала участие в озвучивании научной литературы для книжных сайтов. Писала сценарии для развлекательных мероприятий и научные сценарии для семинаров. Имею отличные ораторские способности, поставленную красивую русскую речь, веду семинары и конференции. На сегодняшний день работаю в интернете, свободно себя чувствую перед большой аудиторией, общаюсь на любые темы: научные, политические и и.т.д. Могу индивидуально, подготовить к публичному выступлению.