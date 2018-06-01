Создаю крутой дизайн для разных сайтов, разрабатываю логотипы, оформляю соц.сети.

Здравствуйте!

Меня зовут Элина. Я занимаюсь созданием дизайна современных, удобных и красивых сайтов, которые 100 % понравятся вашим клиентам. Мое правило в работе – высокое качество по доступным ценам.

Мои цены:

- Лендинги от 5 000 р. (5-7 дней)

- Главная страница многостраничного сайта от 4 500р. (5-7 дней)

- Внутренние страницы многостраничного сайта от 1 500р. (1-3 дня)

- Логотипы от 1000 р. (1-2 дня)

- Баннеры от 700 р.(1 день)

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Как будем сотрудничать.

1. Обсуждаем техническое задание, либо совместно заполняем брифф. Договариваемся о сроках и стоимости работ.

2. Создаю прототип. Присылаю Вам на согласование, вношу корректировки при необходимости.

3. Оплата производиться поэтапно (либо можем работать по безопасной сделке):

- вносите предоплату 50% за главную страницу, либо за декстопную версию лендинга.

- по окончанию работы над главной страницей (лендингом) оплачиваете оставшуюся стоимость.

- при необходимости разработки внутренних страниц или адаптива, оплата также производиться поэтапно, аналогичным методом.

4. Создаю дизайн главной страницы. Утверждаем макет, при необходимости вношу правки.

5. Разрабатываю внутренние страницы (для многостраничного сайта), при согласовании, вношу правки при необходимости.

6. После утверждения всех страниц отправляю Вам все исходники в формате PSD, полностью готовые к верстке.

7. По окончанию работы над проектом, предлагаю обменяться отзывами о сотрудничестве, т.к. это - важный этап формирования как Вашей, так и моей репутации на бирже.

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Для связи использую:

Whatsup +79991557975

Skype +79991557975

e-mail: [email protected]

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Для расчета я использую:

Карта Сбербанк

Webmoney

Яндекс. Деньги

Обращайтесь, не упустите свой шанс получить услуги крутого специалиста по выгодной цене. Ориентируюсь на долгосрочное сотрудничество. Пишите!