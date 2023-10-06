Elina2212

Элина Elina2212

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Опыт работы:

ОДО Узбекнерго УП Энергоиссикликмонтаж с 2015 по 04.2022 гг.

Должность

Заместитель Главного бухгалтера

Должностные обязанности

• Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности, составление акт-сверок, составление статистической отчетности, составление налоговых отчетов, мониторинг, взаиморасчет с

поставщиками и подрядчиками.

• Расчёт налога НДС

Образование

Российский Экономический университет Имени Г.В. Плеханова

Бакалавр

Факультет

Финансы и кредит

Специализация

Бухгалтерский учёт и аудит

• 01 сент. 2007 г. - 25 июня 2011 г.

Владею английским языком уровень intermediate

• 01 сент. 2011 г. - 25 июня 2013 г

Повышение квалификации, курсы

2010

EC Brighton school в г.Брайтон

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность,

стрессоустойчивость, исполнительность, пунктуальность.