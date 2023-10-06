Опыт работы:
ОДО Узбекнерго УП Энергоиссикликмонтаж с 2015 по 04.2022 гг.
Должность
Заместитель Главного бухгалтера
Должностные обязанности
• Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности, составление акт-сверок, составление статистической отчетности, составление налоговых отчетов, мониторинг, взаиморасчет с
поставщиками и подрядчиками.
• Расчёт налога НДС
Образование
Российский Экономический университет Имени Г.В. Плеханова
Бакалавр
Факультет
Финансы и кредит
Специализация
Бухгалтерский учёт и аудит
• 01 сент. 2007 г. - 25 июня 2011 г.
Владею английским языком уровень intermediate
• 01 сент. 2011 г. - 25 июня 2013 г
Повышение квалификации, курсы
2010
EC Brighton school в г.Брайтон
Личные качества: Коммуникабельность, ответственность,
стрессоустойчивость, исполнительность, пунктуальность.