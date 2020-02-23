Elina_vorobyeva

Элина Воробьева Elina_vorobyeva

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Комплексное создание сайтов Тильда , ВЕБ-ДИЗАЙН, проекты от лендингов до Интернет-магазинов

В поиске клиентов для Кристины. 

Комплексное создание сайтов на Тильда 

Веб дизайн

Выполнение различных проектов от ЛЕНДИНГОВ до ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Цены от 10000

Всё выполняется в срок. Качественно, профессионально. 

Портфолио - https://webkris.ru/

Если нужны услуги в этой сфере - пишите Всегда всем рады)

Tilda
Портфолио