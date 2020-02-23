Элина Воробьева Elina_vorobyevaElina_vorobyeva
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Комплексное создание сайтов Тильда , ВЕБ-ДИЗАЙН, проекты от лендингов до Интернет-магазинов
В поиске клиентов для Кристины.
Комплексное создание сайтов на Тильда
Веб дизайн
Выполнение различных проектов от ЛЕНДИНГОВ до ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Цены от 10000
Всё выполняется в срок. Качественно, профессионально.
Портфолио - https://webkris.ru/
Если нужны услуги в этой сфере - пишите Всегда всем рады)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание САЙТОВ, ВЕБ-ДИЗАЙН89 просмотров