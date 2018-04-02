Видеомонтаж, создание интро для видео, векторизация логотипов, картины в стиле LowPoly

Здравствуйте!

Занимаюсь видеомонтажом чуть больше года. Работаю в редакторах Premiere Pro, Movavi, Wondershare Filmora.

Начинал исключительно в качестве хобби с Movavi, и на первое время мне его вполне хватало. Однако спустя месяц-полтора я понял, что этого редактора мне катастрофически не хватает и при всех его плюсах, он не достаточно функционален. Тогда-то я и открыл для себя Premiere и Filmora, а также начал создавать собственные простые интро для роликов в After Effects.

Кроме того занимаюсь обработкой звука в программе Adobe Audition, создаю простые логотипы и векторизую их через Illustrator. Также занимаюсь обработкой картин в стиле LowPoly.

Все вышеперечисленное мне интересно и доставляет удовольствие, потому я постоянно развиваюсь, стараюсь научиться новому, а также ответственно подхожу к выполнению работы.