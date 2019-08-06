EliotBanghel

ФИНАНСЫ РЕСТОРАНА: как я веду свои бюджеты

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Проблема подхода к бизнес-планированию и правильному бюджету – это то, что тревожит любого инвестора и менеджера.

Очень часто приходится сталкиваться с разными подходами к трактовке расходов и прибыли бизнесов. Бывает, говоришь инвесторам: «Ваша чистая прибыль составит столько то…», а они в ответ: «Это уже с вычетом зарплаты и товара?»… мне удивительно, как чистая прибыль может сформироваться, если еще с нее надо что-то платить? Здесь уже идет спутывание понятий: оборот и прибыль. Но это лишь капля в море.

Поделюсь своим опытом и разберемся во всем подробно.