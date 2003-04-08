EliotSwater

Веб-дизайнер | Графический дизайнер

Привет, я Денис, графический дизайнер и иллюстратор.Я работал над проектами для российских и украинских компаний. Создал 200 дизайнов футболок. Настольные игры и др.Свободно владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Figma, Tilda. Имею большой опыт разработки логотипов, принтов на футболках, иллюстраций к играм, а также постеров, верстка сайтов и создании их на Tilda.Я гарантирую, что каждый проект соответствует ценностям бренда моего клиента, чтобы создать единообразную эстетику дизайна для их бизнеса.Удовлетворение потребностей клиентов красивым дизайном - мой главный приоритет.Итак, если вы ищете сильного визуального воздействия, вы можете рассказать о своем проекте более подробно.Моё портфолио: http://denisdushchuk.tilda.ws/