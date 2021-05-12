Графический дизайнер и дизайнер одежды, иллюстратор.
Всем добрый день!
Я графический дизайнер и дизайнер одежды.
В то же время я создаю иллюстрации, и редактирую фотографии.
В прошлом я работала в сфере розничной торговли, продаж B2B и туризма. Эти знания помогают мне понимать потребности клиента, разбираться в деталях и следить за сроками.
Я эксперт в Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, Lightroom, CorelDraw, Figma.
Буду рада помочь с вашим проектом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лотип для Диетолога82 просмотра
- Иллюстрации для анимации в IG65 просмотров
- Принт для футболок63 просмотра
- Иллюстрации для детских игрушек69 просмотров