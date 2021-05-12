Графический дизайнер и дизайнер одежды, иллюстратор.

Всем добрый день!

Я графический дизайнер и дизайнер одежды.

В то же время я создаю иллюстрации, и редактирую фотографии.

В прошлом я работала в сфере розничной торговли, продаж B2B и туризма. Эти знания помогают мне понимать потребности клиента, разбираться в деталях и следить за сроками.

Я эксперт в Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, Lightroom, CorelDraw, Figma.

Буду рада помочь с вашим проектом.