Специалист в сфере графического дизайна и монтажа видео

Здравствуйте! Я Наталья.

Я специалист в области графического дизайна и монтажа видео уже три года.

Предлагаю вам спектр своих услуг:

- Создание логотипов;

- Создание плакатов, баннеров, брошюр, визиток, открыток и пр.

- Создание паттернов;

- Создание макетов интерьера и экстерьера;

- Создание иконок для сайта и соц.сетей;

- Монтаж видео.

Если у вас есть проект, в котором понадобится помощь в сфере моих услуг - обращайтесь ко мне. С удовольствием рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую.

Работая со мной вы гарантированно получите:

- Оперативный и качественный результат работы.

- Информацию и регулярные отчеты о ходе выполнения проекта.

- Приятное и профессиональное общение.

- Решение любой спорной или конфликтной ситуации в случае разногласий.

Программы с которыми работаю:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, SAI