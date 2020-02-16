Наталья Виноградова ElisabethLidllElisabethLidll
Здравствуйте! Я Наталья.
Я специалист в области графического дизайна и монтажа видео уже три года.
Предлагаю вам спектр своих услуг:
- Создание логотипов;
- Создание плакатов, баннеров, брошюр, визиток, открыток и пр.
- Создание паттернов;
- Создание макетов интерьера и экстерьера;
- Создание иконок для сайта и соц.сетей;
- Монтаж видео.
Если у вас есть проект, в котором понадобится помощь в сфере моих услуг - обращайтесь ко мне. С удовольствием рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую.
Работая со мной вы гарантированно получите:
- Оперативный и качественный результат работы.
- Информацию и регулярные отчеты о ходе выполнения проекта.
- Приятное и профессиональное общение.
- Решение любой спорной или конфликтной ситуации в случае разногласий.
Программы с которыми работаю:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, SAI
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