ElisabethLidll

Наталья Виноградова ElisabethLidll

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист в сфере графического дизайна и монтажа видео

Здравствуйте! Я Наталья.

Я специалист в области графического дизайна и монтажа видео уже три года.

Предлагаю вам спектр своих услуг: 

- Создание логотипов;

- Создание плакатов, баннеров, брошюр, визиток, открыток и пр.

- Создание паттернов; 

- Создание макетов интерьера и экстерьера; 

- Создание иконок для сайта и соц.сетей;

- Монтаж видео. 

Если у вас есть проект, в котором понадобится помощь в сфере моих услуг - обращайтесь ко мне. С удовольствием рассмотрю ваш проект и бесплатно проконсультирую. 

Работая со мной вы гарантированно получите:

- Оперативный и качественный результат работы.

- Информацию и регулярные отчеты о ходе выполнения проекта.

- Приятное и профессиональное общение.

- Решение любой спорной или конфликтной ситуации в случае разногласий.

Программы с которыми работаю:

 Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator,  Adobe Premiere Pro, SAI

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