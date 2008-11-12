Elisabetta

Письменные переводы с/на итальянский-русский языки .тексты различной тематики.Набор текста на итальянском языке. Деловая и личная переписка. Cвободное владение языком .

Высшее образование.Опыт работы.Международный сертификат. Работаю также с большими объемами. Скорость перевода от 5 до 15 страниц в день, в зависимости от сложности текста и от моей загруженности.

Безлимитный Доступ к интернету.пользователь ПК (работа с программами

Microsoft Word, Microsoft Excel, , работа с Internet, электронной почтой), опытный пользователь оргтехники Гарантирую: ответственность, качество, конфиденциальность, соблюдение сроков выполнения работ.

Желательно постоянное и/или долгосрочное сотрудничество