Elisaveta064

Елизавета Elisaveta064

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Писать легко. Все, что для этого нужно, – это сидеть, уставившись в лист бумаги, пока на лбу не выступят капли крови. Джин Фаулер
  • На сегодняшний день работаю на постоянной основе в Международном НИИ проблем управления при РАН на должности специалист PR. 

  • По совместительству веду контент политику для сайта по поиску контрагентов. 

Есть портфолио. При желании - отправлю =)

Март  - Апрель2017г. производственная практика в рамках дисциплины «Управление

Интегрированными Коммуникациями»,

ProgressionGroup

·        Работа надтендерным заданием компании «Азбука вкуса».

·        Выполнениеаналитических и исследовательских указаний руководства в период практики. 

·        Дополнительно пройден курс лекций и семинаров по маркетингу, работе склиентами и  PR.

 

Июль - Август 2016г. производственная практика АО"КРОС"

·        Принималаактивное участие в долгосрочном проекте ПАО «НК «Роснефть»: написание

информационно-имиджевых публикаций, составление отчетов, создание информационной

графики, их публикация и прочие виды активностей в digital среде.

·        Поискрелевантных точек контакта с потребителем для благотворительного проекта

спутникового телевидения «Ореон».

·        Участие всоставлении тендерного задания для компании «Мегафон».

·        Содействие восуществлении нескольких проектов магазина электроники и цифровой техники

«М.Видео», а именно «Контент дополненной реальности», «Собери свою открытку» и

«М.Мобайл».

·        Выполнениеежедневных указаний руководства в период работы.

 

Июль - Август 2015г. учебная практика в Коммуникационнойгруппе TWIGA

·        Дополнительноеобучение и ознакомление с практикой работы коммуникационных агентств. 

·        Презентацияпо предложению маркетинговых и коммуникационных решений для бренда «Индилайт».

 Март  - Апрель2017г. производственная практика в рамках дисциплины «Управление

Интегрированными Коммуникациями», ProgressionGroup

·        Работа надтендерным заданием компании «Азбука вкуса».

·        Выполнениеаналитических и исследовательских указаний руководства в период практики. 

·        Дополнительно пройден курс лекций и семинаров по маркетингу, работе склиентами и  PR.

 

Июль - Август 2016г. производственная практика АО"КРОС"

·        Принималаактивное участие в долгосрочном проекте ПАО «НК «Роснефть»: написание

информационно-имиджевых публикаций, составление отчетов, создание информационной

графики, их публикация и прочие виды активностей в digital среде.

·        Поискрелевантных точек контакта с потребителем для благотворительного проекта

спутникового телевидения «Ореон».

·        Участие всоставлении тендерного задания для компании «Мегафон».

·        Содействие восуществлении нескольких проектов магазина электроники и цифровой техники

«М.Видео», а именно «Контент дополненной реальности», «Собери свою открытку» и

«М.Мобайл».

·        Выполнениеежедневных указаний руководства в период работы.

 

Июль - Август 2015г. учебная практика в Коммуникационнойгруппе TWIGA

·        Дополнительноеобучение и ознакомление с практикой работы коммуникационных агентств. 

·        Презентацияпо предложению маркетинговых и коммуникационных решений для бренда «Индилайт».

 

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Отзывы заказчиков

Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Нужна обработка текста маркетологом
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