- На сегодняшний день работаю на постоянной основе в Международном НИИ проблем управления при РАН на должности специалист PR.
- По совместительству веду контент политику для сайта по поиску контрагентов.
Есть портфолио. При желании - отправлю =)
Март - Апрель2017г. производственная практика в рамках дисциплины «Управление
Интегрированными Коммуникациями»,ProgressionGroup
· Работа надтендерным заданием компании «Азбука вкуса».
· Выполнениеаналитических и исследовательских указаний руководства в период практики.
· Дополнительно пройден курс лекций и семинаров по маркетингу, работе склиентами и PR.
Июль - Август 2016г. производственная практика АО"КРОС"
· Принималаактивное участие в долгосрочном проекте ПАО «НК «Роснефть»: написание
информационно-имиджевых публикаций, составление отчетов, создание информационной
графики, их публикация и прочие виды активностей в digital среде.
· Поискрелевантных точек контакта с потребителем для благотворительного проекта
спутникового телевидения «Ореон».
· Участие всоставлении тендерного задания для компании «Мегафон».
· Содействие восуществлении нескольких проектов магазина электроники и цифровой техники
«М.Видео», а именно «Контент дополненной реальности», «Собери свою открытку» и
«М.Мобайл».
· Выполнениеежедневных указаний руководства в период работы.
Июль - Август 2015г. учебная практика в Коммуникационнойгруппе TWIGA
· Дополнительноеобучение и ознакомление с практикой работы коммуникационных агентств.
· Презентацияпо предложению маркетинговых и коммуникационных решений для бренда «Индилайт».
Март - Апрель2017г. производственная практика в рамках дисциплины «Управление
Интегрированными Коммуникациями», ProgressionGroup
· Работа надтендерным заданием компании «Азбука вкуса».
· Выполнениеаналитических и исследовательских указаний руководства в период практики.
· Дополнительно пройден курс лекций и семинаров по маркетингу, работе склиентами и PR.
Июль - Август 2016г. производственная практика АО"КРОС"
· Принималаактивное участие в долгосрочном проекте ПАО «НК «Роснефть»: написание
информационно-имиджевых публикаций, составление отчетов, создание информационной
графики, их публикация и прочие виды активностей в digital среде.
· Поискрелевантных точек контакта с потребителем для благотворительного проекта
спутникового телевидения «Ореон».
· Участие всоставлении тендерного задания для компании «Мегафон».
· Содействие восуществлении нескольких проектов магазина электроники и цифровой техники
«М.Видео», а именно «Контент дополненной реальности», «Собери свою открытку» и
«М.Мобайл».
· Выполнениеежедневных указаний руководства в период работы.
Июль - Август 2015г. учебная практика в Коммуникационнойгруппе TWIGA
· Дополнительноеобучение и ознакомление с практикой работы коммуникационных агентств.
· Презентацияпо предложению маркетинговых и коммуникационных решений для бренда «Индилайт».
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