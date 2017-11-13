Писать легко. Все, что для этого нужно, – это сидеть, уставившись в лист бумаги, пока на лбу не выступят капли крови. Джин Фаулер

На сегодняшний день работаю на постоянной основе в Международном НИИ проблем управления при РАН на должности специалист PR.

По совместительству веду контент политику для сайта по поиску контрагентов.

Есть портфолио. При желании - отправлю =)

Март - Апрель2017г. производственная практика в рамках дисциплины «Управление

Интегрированными Коммуникациями»,

· Работа надтендерным заданием компании «Азбука вкуса».

· Выполнениеаналитических и исследовательских указаний руководства в период практики.

· Дополнительно пройден курс лекций и семинаров по маркетингу, работе склиентами и PR.

Июль - Август 2016г. производственная практика АО"КРОС"

· Принималаактивное участие в долгосрочном проекте ПАО «НК «Роснефть»: написание

информационно-имиджевых публикаций, составление отчетов, создание информационной

графики, их публикация и прочие виды активностей в digital среде.

· Поискрелевантных точек контакта с потребителем для благотворительного проекта

спутникового телевидения «Ореон».

· Участие всоставлении тендерного задания для компании «Мегафон».

· Содействие восуществлении нескольких проектов магазина электроники и цифровой техники

«М.Видео», а именно «Контент дополненной реальности», «Собери свою открытку» и

«М.Мобайл».

· Выполнениеежедневных указаний руководства в период работы.

Июль - Август 2015г. учебная практика в Коммуникационнойгруппе TWIGA

· Дополнительноеобучение и ознакомление с практикой работы коммуникационных агентств.

· Презентацияпо предложению маркетинговых и коммуникационных решений для бренда «Индилайт».

Март - Апрель2017г. производственная практика в рамках дисциплины «Управление

Интегрированными Коммуникациями», ProgressionGroup

· Работа надтендерным заданием компании «Азбука вкуса».

· Выполнениеаналитических и исследовательских указаний руководства в период практики.

· Дополнительно пройден курс лекций и семинаров по маркетингу, работе склиентами и PR.

Июль - Август 2016г. производственная практика АО"КРОС"

· Принималаактивное участие в долгосрочном проекте ПАО «НК «Роснефть»: написание

информационно-имиджевых публикаций, составление отчетов, создание информационной

графики, их публикация и прочие виды активностей в digital среде.

· Поискрелевантных точек контакта с потребителем для благотворительного проекта

спутникового телевидения «Ореон».

· Участие всоставлении тендерного задания для компании «Мегафон».

· Содействие восуществлении нескольких проектов магазина электроники и цифровой техники

«М.Видео», а именно «Контент дополненной реальности», «Собери свою открытку» и

«М.Мобайл».

· Выполнениеежедневных указаний руководства в период работы.

Июль - Август 2015г. учебная практика в Коммуникационнойгруппе TWIGA

· Дополнительноеобучение и ознакомление с практикой работы коммуникационных агентств.

· Презентацияпо предложению маркетинговых и коммуникационных решений для бренда «Индилайт».