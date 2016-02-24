Елизавета Кулиш ElissalisElissalis
28 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Строчка за строчкой.. К счастью еще далеко до встречи с конечной точкой. Я-гениратор, смогла,-пишу и радую☆
☆ Своеобразный я - генератор,
смогла, пишу, "округу" радую;
И не важно, не помеха, что мой дом обесточен,
Я всё заполню, если вдруг у вас на пробеле прочерк!
Люблю то что делаю, делаю что умею..
Если у Вас появилось желание со мной связаться, номер телефона либо почта. Номер
+7 981 742 23 87 (Спб)
До встречи, - в строках
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