Строчка за строчкой.. К счастью еще далеко до встречи с конечной точкой. Я-гениратор, смогла,-пишу и радую☆

☆ Своеобразный я - генератор,

смогла, пишу, "округу" радую;

И не важно, не помеха, что мой дом обесточен,

Я всё заполню, если вдруг у вас на пробеле прочерк!

Люблю то что делаю, делаю что умею..

Если у Вас появилось желание со мной связаться, номер телефона либо почта. Номер

+7 981 742 23 87 (Спб)

До встречи, - в строках 