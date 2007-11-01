EliteCoder

Санжар Сарсенбеков EliteCoder

 
16 летКазахстан/Павлодар
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Верстка, в которой есть все - качество, адаптивность, кроссбраузерность и логичный, чистый код.

Обо мне:

Я начинающий фронтенд-разработчик, и мой стек технологий включает в себя HTML, CSS, SCSS/SASS, и JavaScript. Я также хорошо знаком с методологией БЭМ и умею создавать адаптивные интерфейсы, которые выглядят красиво на любом устройстве. Я увлечен технологиями, и всегда ищу новые способы улучшить свои навыки и обучиться новому. Я готов взять на себя проекты любой сложности, от верстки небольших сайтов до разработки сложных интерфейсов. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить возможности сотрудничества!

Контакты:

  1. Telegram: @Pagehun

  2. E-mail: [email protected]

Мои навыки и знания:

  • HTML5

  • CSS3

  • JS

  • Gulp

  • Препроцессор SCSS

  • Бэм

Контакты:

  1. Telegram: @Pagehun

  2. E-mail: [email protected]

И самое главное под конец:

Обещаю гарантию на выполненную работу.

JavascriptHTMLCSSSCSSSASSGulp
Портфолио
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