Санжар Сарсенбеков EliteCoderEliteCoder
16 летКазахстан/Павлодар
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Верстка, в которой есть все - качество, адаптивность, кроссбраузерность и логичный, чистый код.
Обо мне:
Я начинающий фронтенд-разработчик, и мой стек технологий включает в себя HTML, CSS, SCSS/SASS, и JavaScript. Я также хорошо знаком с методологией БЭМ и умею создавать адаптивные интерфейсы, которые выглядят красиво на любом устройстве. Я увлечен технологиями, и всегда ищу новые способы улучшить свои навыки и обучиться новому. Я готов взять на себя проекты любой сложности, от верстки небольших сайтов до разработки сложных интерфейсов. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить возможности сотрудничества!
Контакты:
Telegram: @Pagehun
E-mail: [email protected]
Мои навыки и знания:
HTML5
CSS3
JS
Gulp
Препроцессор SCSS
Бэм
Контакты:
Telegram: @Pagehun
E-mail: [email protected]
И самое главное под конец:
Обещаю гарантию на выполненную работу.
Портфолио
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