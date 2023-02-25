Имею педагогическое образование, много лет работаю с детьми, в том числе воспитываю приемных детей. Обладаю такими качествами как отвественность, пунктуальность, аккуратность, грамотность. Более 5 лет работаю копирайтером на бирже text.ry, что позволило мне изнутри изучить особенности онлайн-взаимодействия с заказчиками. Буду рада начать сотрудничество. Прекрасно понимаю, что новички без рейтинга особого доверия не вызывают, но очень надеюсь на то, что смогу найти своего заказчика!