Иллюстрирование книг, печатной и цифровой продукции

Образование: Северо-западный Институт Печати, кафедра Графики

Специальность: оформитель книжной (полиграфической) продукции, художник-график, дизайнер

Опыт работы: подготовка оригинал-макетов для издательств ("Скифия"), создание иллюстраций по частным заказам (12 проектов). Разрабатывала оформление сказок "MENSTRUUM UNIVERSALE", басня "Дуб и Дубочек", Льюис Керролл "Снарк", В. Шекспир "Венецианский купец", "Dee, Girolamo, Arbor Mundi" и д.р.

Занималась разработкой авторского шрифта (акцидентного).

Так же имеется опыт работы в графическом дизайне: создание логотипов, фирменного стиля, календарей, магнитов.

Увлекаюсь созданием авторских предметов интерьера.

Есть опыт работы маслом.

Владение Adobe Photoshop, FreeHand, Adobe InDesign, Adobe Illustrator