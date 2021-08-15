ElizabethDesign

Веб и граф дизайнер, с опытом работы более 3 лет

Здравствуйте! Меня зовут Лиза! Я уже более трёх лет занимаюсь дизайном. Портфолио достаточно большое, создам вам все, что пожелаете! Программы, в которых я работаю: ProCreate Adobe Photoshop Adobe illustrator Adobe InDesign Coral Power Point Word Planner5D и другие Я создам все, что связано с дизайном. Любая сложность работы! Спасибо! ПОРТФОЛИО, но не все( давно не пополняла), могу сделать пробный БЕСПЛАТНО Портфолио и отзывы представлены на моем сайте http://edesign1.tilda.ws/