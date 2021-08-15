ElizabethDesign

Лиза Промкина ElizabethDesign

 
22 годаРоссия/Омск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб и граф дизайнер, с опытом работы более 3 лет

Здравствуйте! Меня зовут Лиза!  Я уже более трёх  лет занимаюсь дизайном. Портфолио достаточно большое, создам вам все, что пожелаете! Программы, в которых я работаю: ProCreate  Adobe Photoshop  Adobe illustrator  Adobe InDesign Coral  Power Point Word  Planner5D и другие  Я создам все, что связано с дизайном. Любая сложность работы! Спасибо! ПОРТФОЛИО, но не все( давно не пополняла), могу сделать пробный БЕСПЛАТНО Портфолио и отзывы представлены на моем сайте http://edesign1.tilda.ws/

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