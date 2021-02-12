Дизайнер фрилансер. Выполняю работу разного вида и уровня сложности

Меня зовут Елизавета, обучаюсь на графического дизайнера, на данный момент я Младший специалист, скоро закончу Бакалавра. Опыт работы в таких программах как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator - 6 лет, Adobe Lightroom - 3 года. Могу выполнять работу многих типов, таких как, например, создание логотипа, брендбука, фирменного стиля, профессиональная ретушь фото, обычная ретушь, обработка фото, векторный портрет, постер и тд. Умею слушать заказчика, прислушиваюсь к каждой детали, обсуждаю любые моменты, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите увидеть. Для более подробной информации можно со мной пообщаться в вайбере, телеграмме, инстаграмм (elizabeth_ _07_ _).