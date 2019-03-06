Elizabeththree

Елизавета Виноградова Elizabeththree

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Здравствуйте. Рада приветствовать Вас на своей странице. 

Мне 23 года, имею высшее техническое образование,  на данный момент работаю инженером отдела качества.  И школу, и университет закончила на 4, 5. Могу назвать себя многогранным человеком, потому что проявляю большой интерес как к литературе и истории, так и к математике и физике. В ближайшее время собираюсь пойти на курсы копирайтера, но именно сейчас хотела бы начать с написания рецензий к книгам. Ведь чтение-это моя жизнь. 