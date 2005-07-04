ElizarovaViktori

Обработка фото, оформление Инстаграм аккаунта, напечатание текстов, обработка видео

Меня зовут Виктория. Могу: обработать фотографии (удаление ненужных предметов с фото, ретуш). Могу оформить аккаунт в Инстаграм (шапка, дизайн аккаунта). Работаю в видеоредакторах. Могу: (смонтировать видео на ютуб и тд.). Быстро печатаю текста. Для обсуждения заказа пишите мне. Мы обсудим, что вы хотите получить, уточним все нюансы работы. Постараюсь выполнить все ваши задачи. Не смотря на мой возраст, выполняю работу очень качественно.