Elizaveta-27

HTML-верстка

Привет! Мне 23 года. В этом году заканчиваю магистратуру по специальности "Прикладная математика и информатика".

В направлении HTML-верстки долго обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер.

Работая со мной Вы экономите: Деньги и Время!:)

В свободное время люблю обрабатывать фотографии в Adobe Photoshop,Adobe Photoshop Lightroom. Заниматься саморазвитием.

Ответственность:

•Готова приступить уже

•Не беру предоплату

•Всегда на связи в любое время

Технологии:

HTML(HTML5), CSS(CSS3)

Образование:

- Высшее техническое.

Связь:

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался довольным!

Готова брать заказы за небольшие деньги. Для меня важно качественно наработать опыт.