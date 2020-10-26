Elizaveta-27

HTML-верстка
Привет! Мне 23 года. В этом году заканчиваю магистратуру по специальности "Прикладная математика и информатика".
В направлении HTML-верстки долго обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер.
Работая со мной Вы экономите: Деньги и Время!:)
В свободное время люблю обрабатывать фотографии в Adobe Photoshop,Adobe Photoshop Lightroom. Заниматься саморазвитием.
Ответственность:
•Готова приступить уже
•Не беру предоплату
•Всегда на связи в любое время
Технологии:
HTML(HTML5), CSS(CSS3)
Образование:
- Высшее техническое.
Связь:
- E-mail: [email protected]
Готова брать заказы за небольшие деньги. Для меня важно качественно наработать опыт.
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