Elizaveta-F2019

Елизавета Elizaveta-F2019

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сайты под ключ, интернет продвижение, интернет реклама

Создание и продвижение сайтов на платформах Wordpress, Joomla, Tilda. Интернет-маркетинг, SEO, SMM.

Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов с 2015 года. В копилке более 20 работ в различных тематиках:

  • туризм и гостиницы
  • недвижимость
  • мода и стиль
  • строительство и ремонт
  • психология и мотивация
  • бизнес и финансы
  • ЗОЖ
  • обучение и образование
С интересом беру в работу новые для себя темы. Только после тщательного изучения, предлагаю оптимальное решение вопросов позиционирования Вас и Вашего бизнеса в интернете.

Я создаю сайты под ключ: начиная с обсуждения идеи, анализа вашей целевой аудитории. Только после этого я предложу варианты реализации проекта и мы составим подробное ТЗ, в т.ч. подберу тему в WP. В результате нашего сотрудничества вы получите готовый бизнес-инструмент, адаптивный сайт со всеми настроенными виджетами и плагинами, настроены метрика, он сразу готов к “приему посетителей”. Провожу первичные seo-настройки.