Сайты под ключ, интернет продвижение, интернет реклама

Создание и продвижение сайтов на платформах Wordpress, Joomla, Tilda. Интернет-маркетинг, SEO, SMM.

Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов с 2015 года. В копилке более 20 работ в различных тематиках:

туризм и гостиницы

недвижимость

мода и стиль

строительство и ремонт

психология и мотивация

бизнес и финансы

ЗОЖ

обучение и образование

С интересом беру в работу новые для себя темы. Только после тщательного изучения, предлагаю оптимальное решение вопросов позиционирования Вас и Вашего бизнеса в интернете.

Я создаю сайты под ключ: начиная с обсуждения идеи, анализа вашей целевой аудитории. Только после этого я предложу варианты реализации проекта и мы составим подробное ТЗ, в т.ч. подберу тему в WP. В результате нашего сотрудничества вы получите готовый бизнес-инструмент, адаптивный сайт со всеми настроенными виджетами и плагинами, настроены метрика, он сразу готов к “приему посетителей”. Провожу первичные seo-настройки.