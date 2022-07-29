Сайты под ключ, интернет продвижение, интернет реклама
Создание и продвижение сайтов на платформах Wordpress, Joomla, Tilda. Интернет-маркетинг, SEO, SMM.
Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов с 2015 года. В копилке более 20 работ в различных тематиках:
- туризм и гостиницы
- недвижимость
- мода и стиль
- строительство и ремонт
- психология и мотивация
- бизнес и финансы
- ЗОЖ
- обучение и образование
Я создаю сайты под ключ: начиная с обсуждения идеи, анализа вашей целевой аудитории. Только после этого я предложу варианты реализации проекта и мы составим подробное ТЗ, в т.ч. подберу тему в WP. В результате нашего сотрудничества вы получите готовый бизнес-инструмент, адаптивный сайт со всеми настроенными виджетами и плагинами, настроены метрика, он сразу готов к “приему посетителей”. Провожу первичные seo-настройки.
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Портфолио
- Сайт продажи программного обеспечения23 просмотра
- SEO-оптимизация сайта top-estate-soft.ru26 просмотров
- Настройка рекламной кампании в Яндекс.директ25 просмотров
- Перенос сайта с одного хостинга на другой.19 просмотров
- Обновление сайта компании Top Estate.24 просмотра
- Разработка и создание сайта гостиницы.20 просмотров