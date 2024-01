Elizaveta1980

Профессиональные переводы

Елизавета Строгина

1980г

Образование: РГПУ им.Герцена , факультет иностранных языков (направление англ-немец). Практика разговорной речи- LA Westwood Language school/Vacation Courses/

Опыт работы:

International translation services bureau -2004-current (Specialization- commercials, TV spots, IT, economics)/

Freelance experience since 2003 (audio-video-text materials on the themes of literature, medicine, politics, economics, sport, and IT)