ElizavetaRev

График-cамоучка. Рисую 8 лет, из которых упорно занимаюсь 5 лет. Есть база в "традиционном рисовании" (холст, бумага), работаю в цифровой графике 2,5 года. Так же работаю в сфере 3D моделирования (3D Max, Blender). Знаю Photoshop, Illustrator, Corel, Mediabang, Clip Studio. Могу разрабатывать дизайн приглашений, визиток, логотипов, отрисовывать дизайн-проект интерьеров, персонажей (2D/3D), разработка UI/UX игр и приложений. Получаю высшее образование по специальности Цифровой дизайн. Поддерживаю связь на протяжении всего сотрудничества.