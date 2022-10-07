ElizavetkaG_95

Меня зовут Лиза. ♥
Занимаюсь Веб-Дизайном и разработкой сайтов на платформе Тильда&Taplink.
Работаю в программе Figma. Специализируюсь на создании прибыльного и продающего дизайна.
За время своей деятельности изучила принципы работы в разных стилях и продолжаю изучать данную тематику, что бы быть всегда в тренде.Точно знаю как создать завлекающий дизайн любой услуги или инфографики который подойдет именно вам.
В мои услуги входит:
> Создание прототипа в Фигме
> Разработка дизайна и верстка на Tильде
> Добавление анимаций на ваш сайт
> Редизайн вашего сайта
> Создание рекламного баннера, креатива
> Оформление социальных сетей
> Инфографика для Wildberries/ Ozon
Преимущества работы со мной: Создаю дизайн, который нравится пользователю и удобен в использовании.
Структура сайта бесплатно!
○ Бесплатные правки на протяжении всего проекта.
○ Фиксированная стоимость услуг
○ Укладываюсь в сроки
○ Разумные цены
Люблю принимать активное участие в разработке дизайна проекта своих клиентов и предлагать много новых и креативных идей, с ответственностью и любовью подхожу к своей работе♥
Если вам интересно мое предложение и вы давно искали дизайнера, я буду рада сотрудничеству.♥