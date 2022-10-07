ElizavetkaG_95

Дизайнер на Figma&Tilda

Меня зовут Лиза. ♥

Занимаюсь Веб-Дизайном и разработкой сайтов на платформе Тильда&Taplink.

Работаю в программе Figma. Специализируюсь на создании прибыльного и продающего дизайна.

За время своей деятельности изучила принципы работы в разных стилях и продолжаю изучать данную тематику, что бы быть всегда в тренде.Точно знаю как создать завлекающий дизайн любой услуги или инфографики который подойдет именно вам.

В мои услуги входит:

> Создание прототипа в Фигме

> Разработка дизайна и верстка на Tильде

> Добавление анимаций на ваш сайт

> Редизайн вашего сайта

> Создание рекламного баннера, креатива

> Оформление социальных сетей

> Инфографика для Wildberries/ Ozon

Преимущества работы со мной: Создаю дизайн, который нравится пользователю и удобен в использовании.

Структура сайта бесплатно!

○ Бесплатные правки на протяжении всего проекта.

○ Фиксированная стоимость услуг

○ Укладываюсь в сроки

○ Разумные цены

Люблю принимать активное участие в разработке дизайна проекта своих клиентов и предлагать много новых и креативных идей, с ответственностью и любовью подхожу к своей работе♥

Если вам интересно мое предложение и вы давно искали дизайнера, я буду рада сотрудничеству.♥