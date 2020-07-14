Elizzaavetaaa

Здравствуйте, я Лиза - разработчик сайтов

Здравствуйте, я Лиза - разработчик сайтов. При работе со мной вы получаете качественные сайтыот верстки до дизайна ,которые адаптированы под любые устройства,продвигают их и настраиваю рекламу, они красивые и эффективные. Отрисовываю логотипы. Трёхлетний опыт работы, образование: МГТУ имени Баумана, факультет "Информатика и системы управления", закончила ГБПОУ им.Федорова, факультет "Графический дизайн", а так же проходила повышение квалификации в сфере SMM.Занимаюсь также ведением и раскруткой социальных сетей. Преимущества : Всегда на связи К каждому клиенту индивидуальный подход Работа выполняется в срок Интерфейс будет продуман конструктивно, просто и максимально удобно для пользователя Выслушиваю ваши пожелания, могу подсказать как лучше сделать работу Ответственная и всегда открыта для сотрудничества- С какими CMS я работаю? -Со многими (не только на Tilda) такими как:Wordpress, PrestaShop, Insales, Bitrix 24,или любая платформа по вашему желанию. Верстка-HTML/CSSУсловия работы:По договору и с предоплатой 50%