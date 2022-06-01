Рада приветствовать вас в своём профилеЯ менеджер маркетплейсов. Знаю все о WB, OZON ➡Коммуникабельная, легка на подъем, общительная, уравновешенная, готова к многозадачности, ответственная и пунктуальная, мне можно довериться. Мои услуги: 1. Создание карточки 2. Создание поставки 3. Вывод карточки в топ 4. Подбор персонала для вашей компании (рекрутер, дизайнер, копирайтер, аналитик, менеджер по вопросам и отзывам) Так же все данные функции есть в моих личных услугах.