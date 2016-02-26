Ищу частного специалиста по Wordpress для внесения правок в сайт. Оплата за проект. Нужен частный мастер. Возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Если точнее к формам заявки. Чтобы в срм было понятно откуда приходят лиды. От Вас жду цены и срок выполнения работыВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
http://br39.ru сайт сделан на этой платформе https://www.advantshop.net В него нужно встроить функцию автодобавления товаров с другого сайта От вас жду цену, сроки, план по реализацииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть готовый сайт на Django. В нем предусмотрена возможность изменять теги прямо на страницах. Но это почему то не работает и через админ панель эти же теги поменять не получается. Нужно разобраться почему это происходит ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт почти доделанный сайт по автотематике http://перфомансмаркетинг.рф/avto. Он сделан в html. В нем есть часть Услуги. Нужно 3 решения: 1. сделать так чтобы менеджер мог создавать карточки товаров и заносил их в определенную категорию ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется SMM менеджер. Задача: продвижение группы ВК (с организациейофлайн мероприятий – тренинги, спорт, развлечения). Работа будет считаться выполненной при достижении 50к подписчиков. Обязательно: опыт ведения групп набирающих участников офлайнсобытий, портфолио, проживание Москва ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад