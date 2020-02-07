Готова к выполнению требований из дома, на полной и /или частичной занятости:)
Доброго времени суток, меня зовут Элина, со мной можно на ты и просто Эля:)
По образованию бухгалтер, стаж работы бухгалтером 4 года, как с ИП, так и с ТОО, касаемо как и гос.учреждений, так и общепита.
Есть опыт в сфере обслуживания, Call-центры, продавец консультант, репетиторство
Разговорный английский, знание программ автоматизаций в сфере общепита присутствует!
Коммуникабельность, общительность на высшем уровне! Подробнее watsapp +77711489641, vk id: dyrm_e
e-mail : [email protected]