Веб-дизайнер со вкусом из глубинки
Хочу сделать этот мир немого красивее!
С удовольствием помогу вам повысить продажи вашего продуктаили ваших услуг с помощью красиво оформленного сайта.
На данный момент имею много практики, чтобы создать или преобразить ваш будущий или уже существующий сайт.
1. Умею работать с Adobe Photoshop
2. собираю сайты на Tilda
3.составляю дизайн и концепцию сайта в Adobe XD
4.умею работать в Figma
5. делаю кроткие видеоролики
6.монтирую видео
Мое портфолио вы можете посмотреть и оценить по ссылке: https://www.dropbox.com/s/1kbxeybifyqwqgh/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE.docx?dl=0
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн для сайта фотографа136 просмотров
- Cайт для школы английского105 просмотров
- Рабочий сайт для агенства97 просмотров
- Работа из моей практики:86 просмотров
- Дизайн сайта для онлайн-бара110 просмотров