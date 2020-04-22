Веб-дизайнер со вкусом из глубинки

Хочу сделать этот мир немого красивее!

С удовольствием помогу вам повысить продажи вашего продуктаили ваших услуг с помощью красиво оформленного сайта.

На данный момент имею много практики, чтобы создать или преобразить ваш будущий или уже существующий сайт.

1. Умею работать с Adobe Photoshop

2. собираю сайты на Tilda

3.составляю дизайн и концепцию сайта в Adobe XD

4.умею работать в Figma

5. делаю кроткие видеоролики

6.монтирую видео

Мое портфолио вы можете посмотреть и оценить по ссылке: https://www.dropbox.com/s/1kbxeybifyqwqgh/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE.docx?dl=0