Переводчик английского, немецкого, польского

Фриланс-переводчик польского, английского и немецкого языков

Опыт перевода документов на различные темы для физических и юридических лиц: см. портфолио.

Стилистическая, орфографическая и грамматическая правка текстов. Локализация. Транскрибация аудиозаписей.

Сертификаты:

Cambridge Business English Certificate C1 (2019)

Goethe-Zertifikat C1 (2019)

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego C1 (2019)

Образование:

Университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша)

Магистр международных отношений.

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

Бакалавр журналистики.

Опыт учебы и работы в США и на Ближнем Востоке. Опыт работы последовательным и синхронным переводчиком в международной компании.

Сотрудничество через Сейф или по 100% предоплате.