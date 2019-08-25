Ellina_R

Эллина Ellina_R

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик английского, немецкого, польского

Фриланс-переводчик польского, английского и немецкого языков

Опыт перевода документов на различные темы для физических и юридических лиц: см. портфолио.

Стилистическая, орфографическая и грамматическая правка текстов. Локализация. Транскрибация аудиозаписей.

Сертификаты:

  • Cambridge Business English Certificate C1 (2019)
  • Goethe-Zertifikat C1 (2019)
  • Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego C1 (2019)
Образование:

  • Университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша)
Магистр международных отношений.

  • Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
Бакалавр журналистики.

Опыт учебы и работы в США и на Ближнем Востоке. Опыт работы последовательным и синхронным переводчиком в международной компании.

Сотрудничество через Сейф или по 100% предоплате.