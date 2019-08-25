Переводчик английского, немецкого, польского
Фриланс-переводчик польского, английского и немецкого языков
Опыт перевода документов на различные темы для физических и юридических лиц: см. портфолио.
Стилистическая, орфографическая и грамматическая правка текстов. Локализация. Транскрибация аудиозаписей.
Сертификаты:
- Cambridge Business English Certificate C1 (2019)
- Goethe-Zertifikat C1 (2019)
- Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego C1 (2019)
- Университет им. Адама Мицкевича (Познань, Польша)
- Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
Опыт учебы и работы в США и на Ближнем Востоке. Опыт работы последовательным и синхронным переводчиком в международной компании.
Сотрудничество через Сейф или по 100% предоплате.