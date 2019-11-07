EllizBroutt

Елизавета EllizBrouttEllizBroutt
26 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работаю в области иллюстрации и графического дизайна несколько лет. Очень люблю свою работу и всегда вкладываю душу в проект,над которым работаю, стараясь сделать его наиболее живым. Я ответственный работник. Когда я берусь за работу,я всегда довожу ее до конца, для меня недопустима работа не выполненная в поставленный срок, всегда делаю все вовремя. Рисую иллюстрации в графическом виде,так же могу и на бумаге.Еще занимаюсь графическим дизайном, разработка логотипов ,фирменного стиля, дизайн печатной продукции и т.д.
Мои работы можно посмотреть здесь:
https://myalbum.com/album/2SOVCXTgTTV3
Иллюстрации здесь: https://www.instagram.com/ellizbrouttillustrations/
Так же есть шоурил: https://www.youtube.com/watch?v=fPZHknprDBQ
Действие аккаунта приостановлено!