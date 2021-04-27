Elmira_Nep

Начинающий фрилансер :)
Приветствую! Меня зовут Эльмира.
У меня высшее экономическое образование. По специальности особо не работала, ушла в другую сферу.
Имеется опыт работы в интернет-магазине мебели и товаров для дома. А именно: добавление товаров на сайт, добавление фото и описания к товарам, редактирование фотографий товара, поиск информации о товаре в интернете, работа с классификатором, создание меню для интернет-магазина, создание баннеров.
Имеется опыт работы с Битрикс24 (создание лендинтов, срм-система).
Также занимаюсь фотосъемкой и обработкой изображений. Ведение аккаунта в Инстаграм. Работа с Photoshop.
Легко работаю с текстовыми документами и продуктами Office.
Быстро учусь, свою работу делаю на совесть.
Буду рада любому заданию