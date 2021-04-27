Elmira_Nep

Начинающий фрилансер :)

Приветствую! Меня зовут Эльмира.

У меня высшее экономическое образование. По специальности особо не работала, ушла в другую сферу.

Имеется опыт работы в интернет-магазине мебели и товаров для дома. А именно: добавление товаров на сайт, добавление фото и описания к товарам, редактирование фотографий товара, поиск информации о товаре в интернете, работа с классификатором, создание меню для интернет-магазина, создание баннеров.

Имеется опыт работы с Битрикс24 (создание лендинтов, срм-система).

Также занимаюсь фотосъемкой и обработкой изображений. Ведение аккаунта в Инстаграм. Работа с Photoshop.

Легко работаю с текстовыми документами и продуктами Office.

Быстро учусь, свою работу делаю на совесть.

Буду рада любому заданию 