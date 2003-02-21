Кто я такая

UI/UX дизайнер, создаю дизайн для лендингов, сайтов, приложений



С кем работаю:

• Агентство контент-маркетинга "Сделаем"

• Кузница интернет-маркетинга "SeoForge"

• Разовые проекты для специалистов и проектов побольше: лендинги, интернет-магазины, многостраничники и так далее



Задачи:

• создание user-frendly интерфейсов для Целевой Аудитории продуктов

• эффективное решение дизайн-задач

• работа с анимациями, графикой, визуалом (к примеру, чтобы дизайн был не только функциональным, но и красивым)



Также был и такой опыт:



Jusder

UI/UX Дизайнер

• погружение в проект, research, поиск референсов

• еженедельные road-map

• покрытие проекта документацией (разработка ui-kitов, style guide)

• анализ сценариев пользователей, формирование их портретов, предложение соответствующих дизайн-решений

• создание UX, UI решений под пользователей и бизнес требования