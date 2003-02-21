UI/UX дизайнер, создаю дизайн для лендингов, сайтов, приложений
С кем работаю:
• Агентство контент-маркетинга "Сделаем"
• Кузница интернет-маркетинга "SeoForge"
• Разовые проекты для специалистов и проектов побольше: лендинги, интернет-магазины, многостраничники и так далее
Задачи:
• создание user-frendly интерфейсов для Целевой Аудитории продуктов
• эффективное решение дизайн-задач
• работа с анимациями, графикой, визуалом (к примеру, чтобы дизайн был не только функциональным, но и красивым)
Также был и такой опыт:
Jusder
UI/UX Дизайнер
• погружение в проект, research, поиск референсов
• еженедельные road-map
• покрытие проекта документацией (разработка ui-kitов, style guide)
• анализ сценариев пользователей, формирование их портретов, предложение соответствующих дизайн-решений
• создание UX, UI решений под пользователей и бизнес требования
Портфолио
- SWprime - Landing pageнет просмотров
- Школа подготовки к ОГЭ и ЕГЭнет просмотров