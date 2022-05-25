Elnara_Suleyman1

Репетитор по английскому языку для детей от 7 до 12 лет (онлайн,индивидуально). ЛИНГВИСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.По специальности "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур".1) Первый урок-бесплатный.- Граматика с нуля.-Помощь с выполнением домашних заданий.- Расширение словарного запаса.- Развитие устной речи.(Во время урока уточняется уровень знания и на основе этого,проводится урок).2) Стоимость одного урока -90 мин. 1000 р.3) Дошкольники,которым исполнилось 7 лет:40-45 мин 650 р.Время занятия с понедельника по пятницу: 4) Также,есть возможность изучать ИСПАНСКИЙ С НУЛЯ,только с нуля.

Турецкий-разговорный.Эльнара Шамильевна[email protected] 925 055 47 24