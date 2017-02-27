Требуется программист со знанием Opencard для доработок на сайте.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Из двух макетов в разверстке (липа и лаванда - во вложении) сделать картинку упаковки (как во вложении шиповник).Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима разработка рекламной компании (подбор ключевых слов, разработка рекламных объявлений) для нашего сайта в Google Adwords. Внедрение рекламной в наш личный кабинет. Сайт можно посмотреть здесь: Simplynatural.ruКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад
Новые протеиновые батончики с высоким содержанием протеина для масс-маркета (продажа в торговых сетях). Необходимо сделать редизайн лого и дизайн-макет упаковки. За подробным тз обращаться в личные сообщения. Чтобы начать сотрудничество, прошу предварительно ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо на фото "кувшин обыкновенный" разместить логотип компании Q BioniQ вертикальным образом. Так, как это сделано на втором кувшине (белый, вертикально, без надписи "натуральные продукты"). Надпись должна занимать 3/4 вертикального пространства. Нужно ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отредактировать 2 фото, вырезать их на белый фон. Оставить тень от предметов.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад