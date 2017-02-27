Elnikova

Мария Elnikova

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

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Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
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В процессе работы, Мария была всегда на связи и оперативно отвечала на возникшие вопросы. После сдачи проекта, оплатила сумму, которая оговаривалась в начале. Рекомендую!
Все отлично! Непрерывная коммуникация по любым возникающим вопросам, грамотный подход, соблюдение сроков. Спасибо!
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excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Отредактировать 2 фото.
Спасибо,Мария! Было приятно с Вами работать.
Юрий очень быстро отреагировал, сориентировал по всем вопросам, сделал работу точно по тз. Очень приятно работать!
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