Образование высшее техническое.

В настоящее время аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета

Доп. образование: Балтийский институт Финляндии совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом низкотемпературных и пищевых технологий; Получен сертификат: Специалист в области защиты интеллектуальной собственности

Большой опыт в написании статей, рецензий технического направления.

Имею опыт работы в написании проектов по пищевой промышленности (в том числе и общественного питания). Полный расчет предприятия: подбор и расчёт оборудования, расчет рецептур, экономические расчеты и т.д.

Большой опыт в написании дипломных и курсовых работ. Так же выполняю работы по технологии конструкционных материалов, подъёмно-транспортному оборудованию.

Выполняю чертежи различной сложности.

Кроме всего прочего знание делопроизводства, составление документации.

Знание английского технического языка.

Моё большое увлечение это косметика, make-up, обучалась по данному направлению: визаж, наращивание ресниц. Много статей в форумах по данному направлению.

Навыки работы с ПК:

-Опытный пользователь MS-Office;

-Интернет- опытный пользователь;

-FineReader;

-КОМПАС;

-AutoCAD;

-Visio;

-Работа с программой Консультант- плюс, Гарант.

email:[email protected]

icq: 357715527