Образование высшее техническое.
В настоящее время аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета
Доп. образование: Балтийский институт Финляндии совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом низкотемпературных и пищевых технологий; Получен сертификат: Специалист в области защиты интеллектуальной собственности
Большой опыт в написании статей, рецензий технического направления.
Имею опыт работы в написании проектов по пищевой промышленности (в том числе и общественного питания). Полный расчет предприятия: подбор и расчёт оборудования, расчет рецептур, экономические расчеты и т.д.
Большой опыт в написании дипломных и курсовых работ. Так же выполняю работы по технологии конструкционных материалов, подъёмно-транспортному оборудованию.
Выполняю чертежи различной сложности.
Кроме всего прочего знание делопроизводства, составление документации.
Знание английского технического языка.
Моё большое увлечение это косметика, make-up, обучалась по данному направлению: визаж, наращивание ресниц. Много статей в форумах по данному направлению.
Навыки работы с ПК:
-Опытный пользователь MS-Office;
-Интернет- опытный пользователь;
-FineReader;
-КОМПАС;
-AutoCAD;
-Visio;
-Работа с программой Консультант- плюс, Гарант.
email:[email protected]
icq: 357715527