Elovaya_shishka

Образование: высшее экономическое.

Опыт работы: копирайтер, статьи гуманитарной направленности.

Владею английским языком, могу выполнять переводы EN-RU.

Хорошо ориентируюсь в следующих темах: туризм и отдых (10 лет опыта работы как в турагентствах, так и в туроператорских компаниях); недвижимость; ремонт; воспитание детей (двое детей 6,5 и 1,5 года); психология, семейные отношения; кулинария; домоводство.

Уверенный пользователь ПК (Интернет, Word, Excel, Dreamweaver, Photoshop, XnView, знание HTML). Высокоскоростной спутниковый Интернет.

Возможность работать более 6 часов в день.

Кроме того, доброжелательная, стрессоустойчивая, неконфликтная, ответственная, исполнительная, вежливая, легко обучаема, люблю работать с людьми. Есть желание развивать и совершенствовать свои навыки.