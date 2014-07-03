Elpis2809

Надежда Линчук Elpis2809

 
30 летУкраина/Дубно
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование: 2010-2014 Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украински, институт иностранной филологии;

2000-2010 Дубенская школа № 7.

Дополнительное образование: 2008-2013 Школа польского языка при Дубенском обществе культуры Польши.

Общественная деятельность: 2013-2014 член Общества польской культуры в Дубно.

Опыт работы: репетиторство для взрослых и учащихся, перевод статей.

Знание языков: Украинский - родной, русский - свободно, английский - advanced, немецкий - upper-intermediate, польский - upper-intermediate, французский - elementary.

Навыки: знание компьютера, MC Office, Omega T, Wordfast.

Интересы: путешествия, художественная литература, пишу рассказы и поэзию, рисование, спорт.