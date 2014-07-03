Образование: 2010-2014 Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украински, институт иностранной филологии;
2000-2010 Дубенская школа № 7.
Дополнительное образование: 2008-2013 Школа польского языка при Дубенском обществе культуры Польши.
Общественная деятельность: 2013-2014 член Общества польской культуры в Дубно.
Опыт работы: репетиторство для взрослых и учащихся, перевод статей.
Знание языков: Украинский - родной, русский - свободно, английский - advanced, немецкий - upper-intermediate, польский - upper-intermediate, французский - elementary.
Навыки: знание компьютера, MC Office, Omega T, Wordfast.
Интересы: путешествия, художественная литература, пишу рассказы и поэзию, рисование, спорт.